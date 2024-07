Novas mudanças no trânsito da Av. Victor Ferreira do Amaral devido a obras As obras viárias na avenida Vitor Ferreira do Amaral no bairro Tarumã que liga Curitiba a Pinhas entraram em uma nova fase. Isso...

Obra causa novas mudanças no trânsito da na Av. Victor Ferreira do Amaral

As obras viárias na avenida Vitor Ferreira do Amaral no bairro Tarumã que liga Curitiba a Pinhas entraram em uma nova fase. Isso acaba exigindo mudanças no trânsito e a ampliação da interdição da passagem de motoristas no local a partir desta quarta-feira (3).

