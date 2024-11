Novas pistas no caso Ísis: testemunha revela detalhes cruciais A Justiça começou a ouvir na segunda (21), 18 testemunhas relacionadas ao desaparecimento da adolescente Ísis Victoria Mizerski, em... Ric|Do R7 22/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Ísis: testemunha diz ter visto carro de suspeito e indica onde pode estar corpo

A Justiça começou a ouvir na última segunda-feira (21), 18 testemunhas relacionadas ao desaparecimento da adolescente Ísis Victoria Mizerski, de 17 anos, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. Uma das testemunhas afirmou ter visto o carro do suspeito no dia do desaparecimento da jovem e indicou onde pode estar o corpo da vítima: Telêmaco Borba, também nos Campos Gerais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Caso Ísis: testemunha diz ter visto carro de suspeito e indica onde pode estar corpo

• Mãe de Mateus só quer garantir o direito de enterrar o filho

• RIC Notícias Noite Ao Vivo | 22/10/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.