Novela Falsa Com Jade Picon e Davi Brito Faz Sucesso na Internet Uma novela falsa feita com inteligência artificial viralizou na web. A produção intitulada como “Pé de Chinesa... Ric|Do R7 28/08/2024 - 12h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 12h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pé de Chinesa: Novela fake com Jade Picon e Davi Brito viraliza; veja

Uma novela falsa feita com inteligência artificial viralizou na web. A produção intitulada como “Pé de Chinesa” conta as imagens de Jade Picon e Davi Brito. As fotos divulgadas confundiram alguns internautas, que chegaram a acreditar que a novela era verdadeira.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Júri de acusado de ser mandante de dois homicídios é destaque do Balanço Geral

• Pé de Chinesa: Novela fake com Jade Picon e Davi Brito viraliza; veja

• Pneu de avião explode e deixa dois funcionários mortos em aeroporto