Novidades de A Fazenda: Flora Cruz pode ser a nova participante! Falta um mês para o início de A Fazenda 16, e as novidades começaram a aquecer as redes sociais. A última... Ric|Do R7 16/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 16/08/2024 - 17h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Fazenda: filha de Arlindo Cruz estará no reality, diz colunista

Falta um mês para o início de A Fazenda 16, e as novidades começaram a aquecer as redes sociais. A última novidade é de que Flora, filha do sambista Arlindo Cruz, deve integrar o elenco do reality show em 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• A Fazenda: filha de Arlindo Cruz estará no reality, diz colunista

• Cuidado com a pele

• Vestuario versátil