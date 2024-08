Novidades Impactantes no Caso Moniely: O Que Sabemos Até Agora O Balanço Geral desta terça-feira (20) traz novidades do caso do assassinato de Moniely, a adolescente de... Ric|Do R7 20/08/2024 - 12h11 (Atualizado em 20/08/2024 - 12h11 ) ‌



O Balanço Geral desta terça-feira (20) traz novidades do caso do assassinato de Moniely, a adolescente de 13 anos que foi morta dentro de casa por um amigo do próprio pai. A polícia divulgou o resultado da perícia feita no carro do pai da jovem.

