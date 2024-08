Novidades Imperdíveis em A Fazenda 2024! A Fazenda 2024 inovará em provas e até no número de participantes. Essas foram as novidades apresentadas... Ric|Do R7 19/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 19/08/2024 - 18h06 ) ‌



A Fazenda 2024 inovará em provas e até no número de participantes. Essas foram as novidades apresentadas por Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de reality shows da RECORD TV, em uma transmissão ao vivo na última sexta-feira (16), que continuaram rendendo comentários nas redes sociais neste fim de semana.

