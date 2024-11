Novidades no Athletico: Lucho González se prepara para o duelo contra o Fluminense O técnico do Athletico, Lucho González, tem novas opções e uma dúvida para montar a escalação diante do Fluminense. O […] O post Fluminense... Ric|Do R7 21/10/2024 - 14h28 (Atualizado em 21/10/2024 - 14h28 ) twitter

Fluminense x Athletico: Canobbio é vetado, e Lucho define convocados

O técnico do Athletico, Lucho González, tem novas opções e uma dúvida para montar a escalação diante do Fluminense. O jogo – adiado da 17ª rodada do Brasileirão – está marcado para terça-feira (22), às 19h30, no Maracanã.

