Novo delegado assume investigações do desaparecimento de Ísis no Paraná As investigações do desaparecimento da adolescente Ísis Vitória Mizerski contam com um novo delegado da Polícia Civil do Paraná

Novo delegado assume as investigações após quase um mês do desaparecimento de Ísis

As investigações do desaparecimento da adolescente Ísis Vitória Mizerski contam com um novo delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR). Após o titular de Tibagi, Jonas Avelar, entrar em férias, o líder do setor de homicídio de Telêmaco Borba, delegado Matheus Duarte, assume o caso. A informação foi confirmada pela RICtv nesta terça-feira (2).

