Novo fundo impulsiona investimentos públicos no Paraná

Novo fundo melhora capacidade de investimentos públicos do Paraná

Com a criação do Fundo Estadual em Infraestrutura Inteligente (Feiin), a capacidade do Paraná realizar investimentos públicos deve aumentar. De acordo com o secretário da Fazenda do Paraná, Norberto Ortigara, o fundo será financiado com recursos de royalties, de exploração de recursos hídricos e minerais.

