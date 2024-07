Novo livro aborda aumento de 35% nos contratos de namoro no Brasil Levantamento do Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF) mostra que o país registrou um aumento de 35% no registro...

Contratos de namoro tem aumento de 35% no Brasil; livro relata opções jurídicas

Levantamento do Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF) mostra que o país registrou um aumento de 35% no registro de contratos de namoro no último ano, quando comparado com 2022. Segundo os dados, isso representa um recorde histórico deste instrumento jurídico. Ao todo foram contabilizados 126 acordos. No Paraná, foram feitos 32 registros entre 2016 e 2024.

