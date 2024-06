Novo suspeito surge no Caso Ísis: adolescente grávida desaparecida

Ric |Do R7

Caso Ísis: surge um novo suspeito pelo desaparecimento de adolescente grávida

Passados 22 dias do desaparecimento da adolescente Ísis Victória Mizerski, surge um novo suspeito de envolvimento com o caso. Esse suspeito é um vigilante que residiu por pouco tempo em Tibagi e supostamente teria ajudado Marcos Vagner de Souza, preso desde o início das investigações, a sumir com a jovem.

