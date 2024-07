Novo técnico do Athletico, Martín Varini, elogia elenco após vitória de estreia Novo técnico do Athletico, o uruguaio Martín Varini estreou no comando rubro-negro com vitória por 3 a 0 sobre o Ypiranga-RS e classificação...

Martín Varini despista sobre reforços no Athletico: “Muito contente com elenco”

Novo técnico do Athletico, o uruguaio Martín Varini estreou no comando rubro-negro com vitória por 3 a 0 sobre o Ypiranga-RS e classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

