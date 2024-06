Novo viaduto de R$ 39 milhões é liberado para tráfego na RMC

Alto contraste

Viaduto de R$ 39 milhões da RMC é liberado para tráfego Caroline de Souza Machado

A pista superior do novo viaduto de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, já está liberada para o tráfego. Conforme informações, o local está liberado desde terça-feira (25). A estrutura fica no cruzamento com a Rua Joinville e a Alameda Bom Pastor, que em breve serão interligadas na passagem inferior do viaduto, com duas rotatórias disciplinando o trânsito local.

