Novos desdobramentos na investigação da morte do professor Diego Callegario A morte do professor Diego Callegario dos Santos completou nove dias nesta quinta-feira (29). Ele foi assassinado... Ric|Do R7 29/08/2024 - 14h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 14h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O que falta responder uma semana após a morte do professor Diego Callegario

A morte do professor Diego Callegario dos Santos completou nove dias nesta quinta-feira (29). Ele foi assassinado a tiros enquanto dava aula para um grupo da terceira idade, em Esperança Nova, no Noroeste do Paraná. Até o momento, o suspeito do crime não foi localizado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• O que falta responder uma semana após a morte do professor Diego Callegario

• Iza voltou com Yuri Lima? Veja os detalhes na Hora da Venenosa

• Corpo encontrado em quintal é de mulher que estava desaparecida há um mês no PR