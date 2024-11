Novos radares prometem mais segurança nas rodovias do Paraná Saiba mais sobre os novos radares do Paraná no RIC Notícias Noite, apresentado de segunda à sexta-feira a partir das 19h20. O post... Ric|Do R7 14/10/2024 - 19h28 (Atualizado em 14/10/2024 - 19h28 ) twitter

Paraná ganha 24 novos radares em três rodovias; confira no RIC Notícias Noite

O RIC Notícias Noite desta segunda-feira (14) traz informações sobre os 24 novos radares que serão implementados no estado do Paraná. Todos serão instalados em três rodovias que passam pela Grande Curitiba e pela região Central do Estado.

