O que é ciclone bomba e como ele afeta o Paraná? Entenda
Ric|Do R7
08/11/2024 - 11h50 (Atualizado em 08/11/2024 - 11h50 )

Ciclone Bomba no Paraná

Um ciclone bomba deve se formar no Sul do Brasil e pode trazer risco de rajadas de vento para algumas regiões do Paraná na próxima terça-feira (12).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para entender mais sobre o fenômeno e seus impactos.

