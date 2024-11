O que se sabe sobre a morte de casal que estava desaparecido há 6 meses O que se sabe sobre a morte de casal que estava desaparecido há 6 meses Ric|Do R7 13/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 09h50 ) twitter

Casal encontrado morto em Londrina

A Polícia Civil segue investigando a morte de um casal de idosos que foi encontrado por vizinhos no último sábado (9), após ficarem desaparecidos por 6 meses. Os corpos foram encontrados na casa deles, no Centro de Londrina, no Norte do Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso intrigante.

