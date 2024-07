O Renascimento do Paraná Clube: Tcheco Avalia o Futuro O técnico do Paraná Clube, Tcheco, fez um balanço do acesso e do título na Divisão de Acesso do Campeonato... Ric|Do R7 30/07/2024 - 16h23 (Atualizado em 30/07/2024 - 16h23 ) ‌



Tcheco faz balanço do 2024 do Paraná Clube: “Ressurgiu, mas está sob cuidados”

O técnico do Paraná Clube, Tcheco, fez um balanço do acesso e do título na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. Em entrevista exclusiva ao Bate Pronto Paraná desta terça-feira (30), o treinador falou que o Tricolor “ressurgiu, mas ainda está sob cuidados”.

