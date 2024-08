Oasis Está de Volta: Turnê Imperdível em 2025! A banda britânica Oasis anunciou oficialmente na madrugada desta terça-feira (27) o retorno, com uma turnê... Ric|Do R7 27/08/2024 - 11h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 11h21 ) ‌



Oasis confirma retorno e anuncia turnê após 15 anos separados

A banda britânica Oasis anunciou oficialmente na madrugada desta terça-feira (27) o retorno, com uma turnê que será realizada em 2025. Conhecida por sucessos como “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”, a banda volta aos palcos após um hiato de 15 anos.

