Oasis já fez show em 'palco desmontável' na Grande Curitiba; relembre
Ric|Do R7
13/11/2024 - 18h50

Show do Oasis

Com shows marcados para os dias 22 e 23 de novembro de 2025 em São Paulo, a banda Oasis já se apresentou no Paraná em 2009, na Arena Expotrade, em Pinhais. Na época, Noel Gallagher criticou a estrutura do show, descrevendo como um “palco desmontável em estacionamento”.

