Obras do Inter 2 causam bloqueios no trânsito de Curitiba Curitiba terá bloqueios de trânsito a partir desta segunda-feira (2) devido a obras do novo Inter 2. Os trechos com […] O post Curitiba... Ric|Do R7 01/09/2024 - 17h10 (Atualizado em 01/09/2024 - 17h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Curitiba terá bloqueios no trânsito devido a obras do novo Inter 2; veja ruas

Curitiba terá bloqueios de trânsito a partir desta segunda-feira (2) devido a obras do novo Inter 2. Os trechos com restrição estão localizados no bairro Campina do Siqueira.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Curitiba terá bloqueios no trânsito devido a obras do novo Inter 2; veja ruas

• Bandeira vermelha aumenta conta de luz no Paraná; entenda e veja valores

• UEPG abre inscrições para Vestibular 2024