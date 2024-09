Obras em Curitiba causam bloqueio total em rua nesta quarta-feira A partir das 8h, haverá um bloqueio total em uma rua por causa das obras do Lote 1 do Inter 2, no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba... Ric|Do R7 09/09/2024 - 16h20 (Atualizado em 09/09/2024 - 16h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Rua de Curitiba terá bloqueio total nesta quarta (11) para obras; veja onde

Esta quarta-feira (11), a partir das 8h, haverá um bloqueio total por causa das obras do Lote 1 do Inter 2, em uma rua do bairro Campina do Siqueira, em Curitiba. Segundo a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) da Prefeitura, as obras devem durar cerca de dez dias.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Filhos pequenos veem pai matar irmão com faca no pescoço

• Rua de Curitiba terá bloqueio total nesta quarta (11) para obras; veja onde

• Feminicídio: Agricultor é preso após matar esposa a pauladas em Quedas do Iguaçu