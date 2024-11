Obras na Avenida Victor Ferreira do Amaral geram indignação após novo atropelamento Mais um atropelamento foi registrado no trecho em obras da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, próximo à […] O post... Ric|Do R7 16/10/2024 - 08h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 08h08 ) twitter

Atropelamentos e trânsito: obras na Av. Victor Ferreira do Amaral causam revolta

Mais um atropelamento foi registrado no trecho em obras da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, próximo à divisa entre Curitiba e Pinhais. Na noite desta terça-feira (15), uma mulher, de 30 anos, tentava atravessar a via, entre um shopping e um ponto de ônibus, quando foi atingida por uma motociclista.

