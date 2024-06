Onda de frio atinge o Paraná: temperaturas podem chegar a -2ºC Os próximos dias serão frios com temperaturas próximas a 0ºC e possibilidade de geada no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia...

Onda de frio atinge o PR neste fim de semana e temperaturas podem chegar a -2ºC

Os próximos dias serão frios com temperaturas próximas a 0ºC e possibilidade de geada no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), de sábado até a terça-feira (2), a temperatura média em todo o estado deve ficar abaixo dos 10°C, com valores ainda menores nos municípios do sul, como Palmas e General Carneiro, que podem registrar mínimas de até -2°C no domingo (30).

