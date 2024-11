Ônibus cai de penhasco e mata 11 pessoas; criança está entre as vítimas Ônibus cai de penhasco e mata 11 pessoas; criança está entre as vítimas Ric|Do R7 25/11/2024 - 08h49 (Atualizado em 25/11/2024 - 08h49 ) twitter

Ônibus cai de penhasco

Um ônibus caiu de um penhasco após bater contra uma van e deixou 11 pessoas mortas na província de Moyobamba, no Norte do Peru, no último sábado (23). Cinco estudantes de 17 anos e uma criança de dois anos estão entre as vítimas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acidente.

