Ônibus com 50 passageiros bate em caminhão e tomba na BR-277, no Paraná

Acidente com ônibus de paraguaios se envolve em acidente na BR-277 (Foto: PRF)

Um ônibus com 50 passageiros se envolveu em um acidente na BR-277, em Fernandes Pinheiro, na região central do Paraná, na madrugada desta segunda-feira (2). O veículo, que saiu do Paraguai, tinha como destino a cidade catarinense de Balneário Camboriú. Porém, na altura do km 240, o ônibus bateu na traseira de um caminhão e tombou no canteiro da rodovia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre o acidente e as consequências para os passageiros.

