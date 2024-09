Operação Conectividade combate furto de fios de cobre no Paraná Durante a Operação Conectividade, 2,7 toneladas de fios de cobre foram apreendidas em todo o Paraná, nesta terça-feira (10). O post... Ric|Do R7 10/09/2024 - 18h21 (Atualizado em 10/09/2024 - 18h21 ) ‌



Curitiba e Guarapuava são as cidades com mais apreensões de fio de cobre, diz PM

Uma ação coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP-PR), denominada Operação Conectividade, tem como objetivo inibir ou diminuir os furtos e roubos de fios de cobre por todo o Paraná. Segundo o tenente Maycon da Polícia Militar do Paraná (PMPR), com base em uma estatística feita de dezembro de 2023 a agosto de 2024, Curitiba e Guarapuava são os maiores pontos onde foram apreendidos os materiais.

