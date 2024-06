Ric |Do R7

Operação conjunta resulta em prisão de grupo que distribuía drogas no Paraná A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou na manhã desta quinta-feira (27), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF),...

Grupo que utilizava galpão em Curitiba para armazenar drogas é alvo de operação

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou na manhã desta quinta-feira (27), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma operação contra o tráfico de drogas. O objetivo da ação é combater uma organização criminosa que atua em Curitiba e na região metropolitana. Conforme as investigações, os indivíduos utilizavam galpões para armazenar os entorpecentes que eram distribuídos para todo o estado.

