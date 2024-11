Operação da PRF registra 82 acidentes durante o feriado do dia 15 Operação da PRF registra 82 acidentes durante o feriado do dia 15 Ric|Do R7 18/11/2024 - 18h30 (Atualizado em 18/11/2024 - 18h30 ) twitter

Operação da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Proclamação da República 2024 nas rodovias federais do Paraná no último domingo (17). Ao todo, foram registrados 82 acidentes, com 75 vítimas e cinco mortes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre a operação e os dados registrados.

