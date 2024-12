Operação de Natal da Polícia Militar inicia no Paraná Operação de Natal da Polícia Militar inicia no Paraná Ric|Do R7 02/12/2024 - 18h30 (Atualizado em 02/12/2024 - 18h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação de Natal da Polícia Militar

A Operação Natal da Polícia Militar do Paraná (PMPR) iniciou nesta segunda-feira (2), no Centro de Curitiba. De acordo com a PMPR, a ação é feita para garantir a segurança dos consumidores e comerciantes em todo o estado durante as compras e atrações de fim de ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Coletiva sobre morte de advogado em acidente é destaque do Cidade Alerta

Amigas transformam desafio no trabalho em paixão pela corrida: Veja a história

Basquete para todos: NBFC de Cascavel oferece treinos gratuitos para todas as idades