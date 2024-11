Operação identifica irregularidades em postos de combustíveis no Paraná Operação identifica irregularidades em postos de combustíveis no Paraná Ric|Do R7 08/11/2024 - 11h50 (Atualizado em 08/11/2024 - 11h50 ) twitter

Operação irregularidades postos combustíveis

O Ministério Público do Paraná (MPPR) participou, nos dias 5 e 6 de novembro, da Operação “Arla 32”, voltada à fiscalização em postos de combustíveis da região de Pato Branco, no oeste do estado. A ação verificou as condições de comercialização do Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla-32), produto utilizado para redução da emissão de poluentes em veículos que utilizam óleo diesel como combustível.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre a operação e suas implicações.

