Operação Impactante: 46 Foragidos por Abuso Infantil Capturados no Paraná Apenas em julho de 2024, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 46 pessoas foragidas por crimes envolvendo abuso com crianças e... Ric|Do R7 02/08/2024 - 22h06 (Atualizado em 02/08/2024 - 22h06 ) ‌



46 foragidos por abusos contra crianças e adolescentes são presos em julho no PR

Apenas em julho de 2024, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 46 pessoas foragidas por crimes envolvendo abuso com crianças e adolescentes no estado. Ao todo, a pena dos capturados soma em 400 anos.

