Operação investiga emplacamento irregular de veículos no Paraná Empresas suspeitas de emplacamento irregular de veículos no Paraná são alvo de uma operação deflagrada nesta quarta-feira (4) pela... Ric|Do R7 04/09/2024 - 11h41



Empresas suspeitas de emplacamento irregular no PR são alvo de operação

Empresas suspeitas de emplacamento irregular de veículos no Paraná são alvo de uma operação deflagrada nesta quarta-feira (4) pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) e pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). Segundo a PCPR, dois mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Paranaguá, no Litoral, e em Cascavel, no Oeste.

