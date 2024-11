Operação Nêmesis: prisão de mulher ligada a facção no Paraná A Polícia Militar do Paraná (PMPR) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagraram na […] O post Deusa... Ric|Do R7 23/10/2024 - 08h28 (Atualizado em 23/10/2024 - 08h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deusa da Vingança: mulher apontada como líder de facção é presa em operação no PR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagraram na manhã desta quarta-feira (23), a operação Nêmesis. O objetivo da ação é cumprir um mandado de busca e apreensão e prender uma mulher, de 38 anos, apontada como líder de uma facção que atua no Litoral do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Deusa da Vingança: mulher apontada como líder de facção é presa em operação no PR

• Confira cidades do Paraná com local de justificativa de ausência no segundo turno

• Ex-lutador de MMA, André Mussi, morre durante treino em academia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.