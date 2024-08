Operação Policial Alvo de Repórter em Maringá: Suspeitas de Conexões Criminosas Um repórter que atua em Maringá, no noroeste do Paraná, é alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná... Ric|Do R7 08/08/2024 - 09h06 (Atualizado em 08/08/2024 - 09h06 ) ‌



Repórter suspeito de ‘vazar’ informações para criminosos é alvo da polícia no PR Fábio Dias

Um repórter que atua em Maringá, no noroeste do Paraná, é alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), nesta quinta-feira (8). O profissional de comunicação é suspeito de repassar informações privilegiadas, devido ao cargo, para membros de uma organização criminosa com envolvimento em tráfico de drogas e homicídios.

