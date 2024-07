Operação Policial Desmantela Quadrilha de Furto de Cabos Ao todo, 12 pessoas foram presas, nesta quinta-feira (25), por participarem de uma organização criminosa... Ric|Do R7 25/07/2024 - 19h13 (Atualizado em 25/07/2024 - 19h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

12 pessoas são presas por furto de cabos durante operação realizada no PR e DF

Ao todo, 12 pessoas foram presas, nesta quinta-feira (25), por participarem de uma organização criminosa especializada em furto e receptação de cabos telefônicos. As prisões aconteceram durante uma operação comandada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) no Paraná e também no Distrito Federal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• 12 pessoas são presas por furto de cabos durante operação realizada no PR e DF

• Resultado do Dia de Sorte 943 de hoje (25/07/2024); prêmio de R$ 3,4 milhões

• Resultado da Timemania 2122 de hoje (25/07/2024); prêmio R$ 10,4 milhões