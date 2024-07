Ric |Do R7

Operação policial inspirada em desenho combate tráfico na região de Curitiba A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realiza nesta sexta-feira (5) a segunda fase da Operação Mutley, contra uma organização criminosa...

Operação policial inspirada em desenho combate tráfico na região de Curitiba

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realiza nesta sexta-feira (5) a segunda fase da Operação Mutley, contra uma organização criminosa que controla o tráfico de drogas na Região Metropolitana de Curitiba. A ação é uma continuação da primeira fase da operação, realizada em novembro do ano passado. O nome da operação é uma alusão a uma personagem do desenho animado Esquadrilha Abutre. Isso porque a quadrilha tinha até uma logomarca inspirada em um pombo que também é personagem da animação.

