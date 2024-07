Ric |Do R7

Operação policial realiza 138 mandados contra facções criminosas no Litoral do PR Nesta quarta-feira (03), 138 mandados de busca e apreensão foram realizados pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), em razão de uma...

138 mandados judiciais contra facções criminosas são realizados no Litoral do PR

Nesta quarta-feira (03), 138 mandados de busca e apreensão foram realizados pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), em razão de uma organização criminosa com atuação na distribuição de drogas no Litoral paranaense, além da suspeita da prática de homicídio.

