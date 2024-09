Operação Prumo III: Policial militar sob investigação no Paraná O Ministério Público do Paraná (MPPR) realizou nesta quinta-feira (5), a Operação Prumo III, que apura possíveis atos de agiotagem... Ric|Do R7 05/09/2024 - 11h01 (Atualizado em 05/09/2024 - 11h01 ) ‌



Policial militar é alvo de operação do Gaeco no litoral do Paraná Caroline de Souza Machado

O Ministério Público do Paraná (MPPR) realizou nesta quinta-feira (5), a Operação Prumo III, que apura possíveis atos de agiotagem e extorsão que teriam sido praticados por policial militar, em Paranaguá, no litoral paranaense. Conforme as investigações do Núcleo Regional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o suspeito teria emprestado valores a juros extorsivos para um casal. Posteriormente, ele teria tentado se apropriar de um veículo das vítimas.

