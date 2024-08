Operação Rota Certa: MPPR em Ação Contra Fraudes no Transporte Escolar O Ministério Público do Paraná (MPPR) realiza nesta terça-feira (20) a Operação Rota Certa, que apura possíveis... Ric|Do R7 20/08/2024 - 11h50 (Atualizado em 20/08/2024 - 11h50 ) ‌



O Ministério Público do Paraná (MPPR) realiza nesta terça-feira (20) a Operação Rota Certa, que apura possíveis crimes de fraude a licitação, associação criminosa e formação de cartel por empresários ligados ao setor de transporte escolar em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado.

