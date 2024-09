Operação Xadrez: Gaeco desmantela esquema de falsificação no Paraná O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio dos Núcleos de Londrina e Francisco Beltrão do Grupo de Atuação Especial de Combate... Ric|Do R7 10/09/2024 - 14h41 (Atualizado em 10/09/2024 - 14h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gaeco desmonta esquema de falsificação que beneficiava presos no Paraná

O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio dos Núcleos de Londrina e Francisco Beltrão do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), realizou nesta terça-feira (10), a Operação Xadrez, voltada a apurar a prática de ilícitos penais de organização criminosa e falsificação de documentos particulares. Conforme as investigações, o grupo produzia certificados falsos de realização de cursos para que criminosos condenados conseguissem reduzir suas penas de prisão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Gaeco desmonta esquema de falsificação que beneficiava presos no Paraná

• Suspeitos de matar dono de tabacaria a tiros, em Mauá da Serra, seguem desaparecidos

• Suspeitos de explosão em agências bancárias são presos no Paraná