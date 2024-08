Oportunidade Imperdível: Bolsas de Estudo na UNIFAEL Para celebrar o Mês do Estudante, a UNIFAEL preparou uma oferta para os cursos presenciais, com contato direto... Ric|Do R7 28/08/2024 - 13h21 (Atualizado em 28/08/2024 - 13h21 ) ‌



UNIFAEL oferece bolsas de até 100% para graduação; veja como obter desconto

Para celebrar o Mês do Estudante, a UNIFAEL preparou uma oferta para os cursos presenciais, com contato direto com professores e colegas, e também na modalidade EAD, para quem prioriza a flexibilidade de horários. Durante o mês de agosto, as mensalidades estão disponíveis a partir de R$ 109 e ainda são oferecidas bolsas de até 100% para os cursos de graduação da universidade.

