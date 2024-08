Oportunidade Imperdível: Concurso em Matinhos com Salários Altos! A Prefeitura de Matinhos, cidade localizada no litoral do Paraná, anunciou a abertura de um concurso público... Ric|Do R7 19/08/2024 - 12h56 (Atualizado em 19/08/2024 - 12h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Concurso público de Matinhos abre vagas com salários que chegam a R$ 18 mil

A Prefeitura de Matinhos, cidade localizada no litoral do Paraná, anunciou a abertura de um concurso público com 42 vagas disponíveis e salários que variam de R$ 1.482,37 a R$ 18.676,20, dependendo da função escolhida.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Concurso público de Matinhos abre vagas com salários que chegam a R$ 18 mil

• O que você precisa saber sobre o testamento vital

• Primeira vitória do Coxa fora de casa é destaque no Bate Pronto