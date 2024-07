Oportunidades Globais: Seminário Impulsiona Negócios no Paraná Com a expectativa de reunir mais de mil empresários paranaenses e representantes do corpo consular no estado... Ric|Do R7 24/07/2024 - 13h23 (Atualizado em 24/07/2024 - 13h23 ) ‌



Seminário oferece oportunidades de internacionalização de negócios paranaenses

Com a expectativa de reunir mais de mil empresários paranaenses e representantes do corpo consular no estado, a quarta edição do Seminário de Negócios Internacionais do Paraná (SNIP), acontece nos dias 27 e 28 de agosto, no Campus da Indústria da Fiep, em Curitiba.

