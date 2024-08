Oportunidades Imperdíveis: Mutirão de Empregos em Curitiba! Na próxima quarta-feira (21), acontece um mutirão de empregos para trabalhar no novo centro de compras que... Ric|Do R7 19/08/2024 - 20h16 (Atualizado em 19/08/2024 - 20h16 ) ‌



Na próxima quarta-feira (21), acontece um mutirão de empregos para trabalhar no novo centro de compras que será inaugurado em Curitiba no mês de setembro. Em geral, serão 120 vagas disponíveis para trabalhar Copa Open Mall, no bairro Pinheirinho.

