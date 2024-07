Organização criminosa é desarticulada após aplicar golpes em postos de combustíveis no PR

Alto contraste

A+

A-

Grupo aplica golpes em postos de combustíveis e integrantes são presos no PR

Quatro integrantes de uma organização criminosa foram presos após aplicarem diversos golpes em postos de combustíveis em Cambará, no Norte do estado. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), as operações aconteceram, na noite da última quarta-feira (3), com apoio da Polícia Militar de São Paulo (PMSP).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Grupo aplica golpes em postos de combustíveis e integrantes são presos no PR

• Resultado da Mega-Sena 2745 de hoje (04/07/2024); prêmio de R$ 170 milhões

• Corridas de rua de Curitiba têm companhia de RICtv Record e Jovem Pan FM



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.