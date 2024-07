Organizações sociais de Curitiba: oportunidade para uso de imóveis públicos

Ric |Do R7

Organizações sociais de Curitiba devem se cadastrar para usar imóveis; saiba como

A partir do dia 11 de julho, organizações sociais de Curitiba poderão participar do primeiro cadastramento para concorrer às permissões de uso de imóveis da Prefeitura da cidade. As inscrições são para organizações que desenvolvam projetos sociais relevantes à sociedade.

