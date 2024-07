‌



Pai de rapaz morto em tiroteio em bar no PR lamenta: “Destruiu a família”

O pai de uma das vítimas que morreu em um tiroteio em um bar localizado na Vila Torres, em Curitiba, lamentou a morte do filho durante a madrugada deste sábado (13). Vagner Ribeiro, de 34 anos, foi atingido por tiros e morreu ao lado do estabelecimento. A principal suspeita da Polícia Militar do Paraná, é que o rapaz e mais 6 pessoas foram baleadas por estarem no momento errado no local, já que o alvo seria outro homem, que também morreu.

