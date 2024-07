Pai herói morre ao tentar salvar filhas de acidente trágico O carrinho de duas bebês gêmeas, de 2 anos, caiu nos trilhos do trem de uma estação em Sydney, na Austrália, no domingo (21). O pai... Ric|Do R7 22/07/2024 - 13h53 (Atualizado em 22/07/2024 - 13h53 ) ‌



Pai morre atropelado por trem ao tentar salvar filhas; bebê também morreu Caroline de Souza Machado

O carrinho de duas bebês gêmeas, de 2 anos, caiu nos trilhos do trem de uma estação em Sydney, na Austrália, no domingo (21). O pai tentou salvar as filhas, mas morreu ao ser atropelado pelo trem. Um das crianças também morreu no local. Conforme informações, ao perceber a situação, Anand Runwal, 40 anos, pai das meninas, correu e pulou na plataforma para salvar as filhas. Em seguida ele foi atingido pelo trem, uma das crianças também foi atropelada e morreu.

