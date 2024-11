Pai morre um mês depois da filha atropelada por Porsche no Paraná Pai morre um mês depois da filha atropelada por Porsche no Paraná Ric|Do R7 18/11/2024 - 21h08 (Atualizado em 18/11/2024 - 21h08 ) twitter

Pai morre após filha

Leandro Félix morreu no último domingo (17), aproximadamente um mês depois da morte de sua filha Isabely Cristina, de 19 anos, que foi atropelada por um veículo Porsche em Maringá, no Noroeste do Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre essa tragédia.

